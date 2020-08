Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia il primo Paese a registrare il vaccino, una delle mie figlie ha preso parte alla sperimentazione” (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la registrazione del primo vaccino contro il Coronavirus. “Stamattina è stato registrato il vaccino contro il Coronavirus per la prima volta al mondo“, ha affermato il presidente in una riunione del governo. “So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli“. Putin ha auspicato “che potremo avviare la produzione di massa di questo medicinale nel prossimo futuro, è molto importante“. “Una delle mie figlie è stata vaccinata – ha detto il presidente – Ha preso ... Leggi su meteoweb.eu

