Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia ha già il vaccino” (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia ha già il vaccino”. La prima dose è già stata somministrata e non ha presentato contro indicazioni La Russia ha annunciato di possedere il primo vaccino al mondo contro il Covid-19, nonostante le preoccupazioni riguardo una sperimentazione che forse non sarebbe completa. Il premier Vladimir Putin ha sottolineato come la … L'articolo Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia ha già il vaccino” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino #coronavirus - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - maldinapoli : RT @PolScorr: Certo, conoscendo la comunicazione del Cremlino, la trasparenza sul #coronavirus, la florida situazione sanitaria in #Russia,… - marcobernardell : RT @SkyTG24: Coronavirus Russia, il presidente Putin: 'Registrato il primo vaccino al mondo' -