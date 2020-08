Coronavirus, Putin accelera: la Russia registra il primo vaccino al mondo (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin ha stretto i tempi persino sul già serrato calendario annunciato nei giorni scorsi. E questa mattina ha confermato di aver registrato il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus. L’antidoto avrebbe superato la fase di test e sarebbe, dunque, già pronto per la distribuzione di massa: “Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da Coronavirus è stato registrato”, ha detto il presidente. Secondo quanto riportato dalle principali testate internazionali, il vaccino è stato sviluppato dal Gamaleya Institute di Mosca e già ad ottobre dovrebbe iniziare la campagna di ... Leggi su open.online

