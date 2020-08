Coronavirus, Putin: 'Abbiamo il primo vaccino anti Covid'. Test su una delle figlie (Di martedì 11 agosto 2020) Lo riferisce Russia Today. 'Oggi è stato registrato il vaccino contro il Coronavirus per la prima volta al mondo', ha detto il presidente russo in una riunione del governo. 'So che il vaccino ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - AntigoneCris : RT @LuigiDeBiase: Il vaccino anti #coronavirus sviluppato dall'istituo Gameleia di Mosca ha ottenuto il via libera del ministero della Salu… - pansopher1 : RT @SkyTG24: Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo contro il #cor… -