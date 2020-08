Coronavirus, partita rinviata in Champions League (Di martedì 11 agosto 2020) Mentre l'incubo Coronavirus torna a minacciare l'Europa, a Lisbona è tutto pronto per la Final Eight da vivere all'insegna della massima sicurezza.Ma mentre la strana edizione 2020 della Champions deve ancora finire, quella 2020-2021 è già iniziata con le sfide dei turni preliminari, anch'esse condizionate dal dilagare del Covid-19.La gara tra Linfield e FC Drita, valida proprio per i preliminari, è stata infatti annullata dopo che un secondo giocatore del Drita è risultato positivo al Coronavirus."Le autorità sanitarie svizzere, in collaborazione con l'Uefa - spiega l'Uefa in una nota - hanno deciso di mettere in quarantena l'intera squadra del Drita dopo che un secondo giocatore della squadra kosovara era risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo l'imminente incontro del turno ... Leggi su itasportpress

Regione_Sicilia : La partita non è finita! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza. #SiciliavsCovid #Coronavirus… - tronco70 : RT @stemolinaradio: Quelli bravi scrivono o dicono (se non sanno scrivere) che è 'ufficialmente' partita la 'seconda ondata' #covid in Grec… - stemolinaradio : Quelli bravi scrivono o dicono (se non sanno scrivere) che è 'ufficialmente' partita la 'seconda ondata' #covid in… - AlertVirus : RT @Regione_Sicilia: La partita non è finita! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza. #SiciliavsCovid #Coronavirus #CoronavirusS… - PierPastore : Chiedo: perché questa è stata subito annullata o rinviata e l’#AtleticoMadrid giocherà normalmente la partita contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus partita Coronavirus, partita rinviata in Champions League ItaSportPress IN EVIDENZA

Inaugurato il 52° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino con le prove cronometrate dei cavalieri giostranti. Il più veloce e preciso agli anelli è stato Pierluigi Chicchini di Porta Navarra che ha f ...

Coronavirus in Puglia, obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna: l'ordinanza

BARI - Il governatore Michele Emiliano alla luce dei numerosi casi di pugliesi rientrati dall'estero (in particolare da Grecia, Malta e Spagna) e risultati positivi al Covid 19 negli ultimi 2 giorni, ...

Inaugurato il 52° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino con le prove cronometrate dei cavalieri giostranti. Il più veloce e preciso agli anelli è stato Pierluigi Chicchini di Porta Navarra che ha f ...BARI - Il governatore Michele Emiliano alla luce dei numerosi casi di pugliesi rientrati dall'estero (in particolare da Grecia, Malta e Spagna) e risultati positivi al Covid 19 negli ultimi 2 giorni, ...