Coronavirus, Oms: vaccino Russia dovrà passare rigorosa valutazione (Di martedì 11 agosto 2020) Il vaccino contro il Coronavirus sviluppato dalla Russia dovrà essere sottoposto a 'rigorosi esami e valutazioni di tutti i dati richiesti sulla sicurezza e l'efficacia' prima di ottenere l'... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - RaiNews : Ricciardi: ' L'Oms è debole e anche la Commissione Ue non riesce ad essere incisiva sui paesi membri' - Agenzia_Ansa : L'#Oms: 'Il vaccino russo contro il #Covid-19 dovrà passare una rigorosa valutazione' #Putin #ANSA - Albipao : Sarà sarà, sarà ma non ci credo. Chi sa, chi sa, chi sa se sarà vero... Zecchino d'oro di una vita fa Coronavirus,… - RobRe62 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Putin:?abbiamo un vaccino efficace, testato anche su mia figlia. Oms: prima serve rigorosa valut… -

Questo virus “ non si sta dimostrando stagionale . Se si allenta la pressione, ritorna . Potete chiamarla seconda ondata, secondo picco, nuova fiammata, come volete. Il punto è che ogni… Leggi ...

"rigorosi esami e valutazioni di tutti i dati richiesti sulla sicurezza e l'efficacia" prima di ottenere l'approvazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms): lo ha detto oggi a Ginevra dura ...

