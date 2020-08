Coronavirus, nuovo caso positivo ad Avellino (Di martedì 11 agosto 2020) L'Asl di Avellino comunica che è risultato positivo al Covid 19 il tampone effettuato su una persona, residente nel comune di Avellino, contatto di un caso positivo al Covid 19 al di fuori dei confini ... Leggi su avellinotoday

MediasetTgcom24 : Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown #coronavirus - Internazionale : • L'annuncio del vaccino contro il coronavirus in Russia • I venti milioni di casi nel mondo • Il ritorno a scuola… - SkyTG24 : Coronavirus, a Melbourne coprifuoco notturno e nuovo lockdown. FOTO - AleRepossi : #Coronavirus, anche oggi un solo nuovo caso di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute… - VPrivaci : RT @MaurizioAlba: In anteprima l'immagine di una fialetta contenente il nuovo vaccino russo. #Putin #coronavirus #11agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo caso a Capaci: positiva una 40enne in isolamento Giornale di Sicilia Coronavirus, in Sicilia 89 nuovi casi: 71 sono migranti. L'Isola prima per incremento di casi

E' il dato più alto fra quello delle regioni italiane ma sui numeri oggi ancor più che nei giorni scorsi pesano i migranti trovati positivi negli hotspot, ad iniziare dai 64 trovati stamattina positiv ...

Coronavirus in Toscana: 22 nuovi contagi, oggi 11 agosto. Troppi giovani a rischio

FIRENZE – Sale un po’ l’età media dei 22 nuovi contagiati da coronavirus, in Toscana oggi 11 agosto, si arriva a 38 anni, ma le fasce a rischio, ora, sono sempre quelle dei giovani e giovanissimi. Il ...

E' il dato più alto fra quello delle regioni italiane ma sui numeri oggi ancor più che nei giorni scorsi pesano i migranti trovati positivi negli hotspot, ad iniziare dai 64 trovati stamattina positiv ...FIRENZE – Sale un po’ l’età media dei 22 nuovi contagiati da coronavirus, in Toscana oggi 11 agosto, si arriva a 38 anni, ma le fasce a rischio, ora, sono sempre quelle dei giovani e giovanissimi. Il ...