Coronavirus nel mondo, il mostro invisibile che avanza: 20 milioni di contagiati (Di martedì 11 agosto 2020) È il nuovo dato diffuso nella notte dalla Johns Hopkins University. Le vittime sono 733.897. Un quarto dei contagiati negli Stati Uniti. Il numero di persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo ha superato i 20 milioni: sono i risultati di un conteggio della Johns Hopkins University (USA), che riporta anche 733.897 morti fino … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

