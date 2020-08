Coronavirus nel mondo: 20 milioni di contagiati, un quarto negli Stati Uniti (Di martedì 11 agosto 2020) Sono i risultati di un conteggio indipendente della Johns Hopkins University, che riporta anche 733.897 morti fino a oggi. Dietro gli Usa, Brasile, India e Russia Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - pborghilivorno : #Coronavirus nel mondo: 20 milioni di contagiati, un quarto negli Stati Uniti - mapkomarco521 : RT @Val1Rosa: Chiesa e post concilio: La 'maledizione' di Hagia Sophia: 3.000 turchi hanno contratto il coronavirus nel corso della prima p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Il New Englang Journal of Medicine ha pubblicato uno studio randomizzato sulla idrossiclorichina nel trattamento della COVID-19 [1]. Sono stati reclutati 504 pazienti ricoverati per COVID-19 trattati ...Aumentano i ricoverati con sintomi in Campania: sono cinque in più rispetto alla rilevazione precedente. Resta una sola persona invece in terapia intensiva. Salgono anche le persone in isolamento domi ...