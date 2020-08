Coronavirus nel Casertano, marito e moglie positivi: tamponi per 30 persone, 10 sono bambini (Di martedì 11 agosto 2020) Teano. Due commercianti, marito e moglie, sono risultati positivi al Coronavirus. La coppia risiede a Teano, piccolo comune del Casertano. L’azienda sanitaria locale ha subito predisposto 35 test rapidi, già praticati ai contatti indiretti e risultati negativi, e 20 tamponi che saranno effettuati a persone che sono state a contatto diretto con la coppia. Coronavirus, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

