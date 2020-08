Coronavirus, Ministro Boccia: “Il lockdown ha salvato il Sud dalla catastrofe” (Di martedì 11 agosto 2020) “Basta andare in giro per capire che la guardia si è molto abbassata. Comprendo che dopo il lockdown si abbia voglia di vivere, non comprendo gli irresponsabili che dicono che è tutto finito solo perché gli effetti clinici sono più attenuati, stiamo scherzando col fuoco“: lo ha affermato, in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. “Il nostro Paese contava mille morti al giorno. È surreale che qualcuno oggi metta in discussione il lockdown. Tra febbraio e marzo ci sono state decine di richieste e dichiarazioni dei presidenti, con la richiesta unanime di chiusura del Paese urgente. È tutto agli atti e se ce l’abbiamo fatta fino ad oggi è perché siamo stati sempre uniti e ... Leggi su meteoweb.eu

In una nota il MEF ha comunicato la sottoscrizione del decreto sulle modalità di attuazione degli incentivi, sotto forma di credito d’imposta, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese e di quel ...

Nuovi test rapidi per diagnosticare il coronavirus e più controlli in aeroporti, porti e valichi di frontiera a tutti coloro che entrano in Italia da Paesi a rischio. Il ministero della Salute si muov ...

