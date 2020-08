Coronavirus, l’Italia pensa alla seconda ondata in autunno: 4 gli scenari possibili previsti dal Ministero della Salute (Di martedì 11 agosto 2020) Quattro scenari per l’autunno, che serviranno a organizzare la risposta ad un’eventuale nuova ondata di contagi da Coronavirus. È l’obiettivo della circolare diramata dal Ministero della Salute e inviata ai vari ministeri, alla Protezione civile, alle diverse federazioni e alle associazioni protagoniste del mondo produttivo italiano, con oggetto: “Elementi di preparazione e risposta a Covid-19 nella stagione autunno-invernale”. Il documento è stato predisposto dall’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il dicastero di Lungotevere in Ripa e il coordinamento di Regioni e Province autonome che, “analizzando i punti di forza e le ... Leggi su meteoweb.eu

