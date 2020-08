Coronavirus, l’esperta: “Serve cautela, il virus muta: autunno incerto” (Di martedì 11 agosto 2020) BOLOGNA – Ad oggi e’ ancora difficile prevedere cosa succedera’ in autunno, se ci sara’ una possibile nuova ondata di contagi e quando arrivera’ il vaccino. Anche perche’ il virus del covid-19 e’ molto mutevole. Per questo occorre essere cauti, “sia per limitarne la diffusione sia perche’ piu’ gente s’infetta piu’ aumentano le probabilita’ che il virus si modifichi“. A dirlo e’ Maria Carla Re, direttore della Microbiologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e responsabile del Centro regionale per le emergenza microbiologiche, in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del Bollettino dell’Ordine dei medici di Bologna. Leggi su dire

sarob2004 : Coronavirus, l'esperta: sesso meno pericoloso del bacio, come difendersi dal contagio - RobertoBonfatt1 : Ecco dunque la profezia di Bill Gates divenire realtà non solo sulla pandemia da CoronaVirus (prevista nel 2015) ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’esperta Coronavirus, l’esperto: «Una camera per irradiare i malati con raggi ultravioletti» Corriere della Sera