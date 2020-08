Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' (Di martedì 11 agosto 2020) Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il Coronavirus nel mondo e che sua figlia ne ha già ricevuto una dose. Lo riferisce Russia Today, citando il presidente russo, secondo cui il vaccino, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, ha ricevuto il via libera dal ministero della Sanità. Putin ha rivelato che alla figlia è già ... Leggi su repubblica

Il 17 agosto via alla produzione di mascherine anche in Irpinia presso lo stabilimento della FCA di Pratola Serra. Il commento del segretario provinciale della Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone: “O ...“Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato”. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato così che il ministero della Sanità rus ...