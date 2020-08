Coronavirus, l'annuncio di Putin “In Russia il primo vaccino” (Di martedì 11 agosto 2020) MOSCA (Russia) (ITALPRESS) – Il ministero russo della Salute ha dato il via libera alla registrazione del primo vaccino al mondo per il Covid-19. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, secondo quanto riporta Russia Today.Il vaccino è sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca. Putin ha anche rivelato che una delle sue figlie ha preso parte alla sperimentazione. “Dopo la prima vaccinazione aveva la temperatura di 38 gradi, il giorno dopo scesa a 37”, ha detto il presidente.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

