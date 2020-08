Coronavirus, la seconda ondata travolge la Grecia: «È qui che potremmo vincere o perdere la battaglia» (Di martedì 11 agosto 2020) Non arrivano buone notizie dalla Grecia che – come confermato al Guardian da uno dei massimi esperti di malattie infettive del Paese – è entrata formalmente nella seconda ondata della pandemia del Coronavirus. «Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia», ha dichiarato Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene. L’ex ricercatore della Oxford University, che è anche nel team degli scienziati che aiuta il governo greco nella gestione dell’emergenza sanitaria, ha spiegato che il virus potrebbe arrivare a un’impennata di 350 casi al giorno qualora il «consistente aumento» dovesse continuare senza sosta. ... Leggi su open.online

RaiNews : 'La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora.Questo virus non è… - LaStampa : Coronavirus: la Grecia entrata formalmente nella seconda ondata - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - IlCastiga : RT @__Naglfar: Coronavirus: 'in Grecia seconda ondata pandemia' - MissMcphista : RT @annidicera: Quando senti parlare di seconda ondata di contagi #vaccino #COVID19 #coronavirus -