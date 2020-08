Coronavirus, la Russia registra il primo vaccino: la figlia di Putin tra i primi a testarlo (Di martedì 11 agosto 2020) L’annuncio arriva dalla Russia ed è di pochissimi minuti fa: sarebbe stato registrato il primo vaccino per prevenire il Coronavirus. E’ il primo paese al mondo a farlo. Ad annunciarlo è stato Vladimir Putin, il presidente russo. Non solo, Putin ha anche spiegato che la prima, a testare il vaccino, è stata sua figlia. La notizia sta facendo in questi minuti il giro del mondo: “Per la prima volta al mondo, è stato registrato un vaccino contro il nuovo Coronavirus“, ha detto il presidente, aggiungendo che sua figlia è stata vaccinata. Il ministro della Salute, Mikhail Murashko, ... Leggi su ultimenotizieflash

