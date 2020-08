Coronavirus, la Russia registra il primo vaccino al mondo contro Covid-19. Putin: “Mia figlia l’ha già preso” (Di martedì 11 agosto 2020) Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il Coronavirus nel mondo e che sua figlia ne ha già ricevuto una dose. Lo riferisce Russia Today, citando il presidente russo, secondo cui il vaccino, sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca, ha ricevuto il via libera dal ministero della Sanità. Putin ha rivelato che alla figlia è già stato somministrato il vaccino, che le ha procurato una leggera febbre, sparita poco tempo dopo. L'articolo Coronavirus, la Russia registra il primo vaccino al ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il numero di contagi da Covid-19 nel mondo ha superato la soglia dei 20 milioni. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University nel suo monitoraggio. Le vittime a oggi sono 733.897. Sono gli Stati Uniti ...

Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha sviluppato il primo vaccino efficace contro il coronavirus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riportato da alcuni siti di ...

