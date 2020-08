Coronavirus, la Russia ha registrato ufficialmente il primo vaccino: già somministrato alla figlia di Putin (Di martedì 11 agosto 2020) La Russia ha battuto tutti sul tempo, registrando il primo vaccino anti-Coronavirus al mondo. Ad annunciarlo è il presidente Putin che, come riportato da Sputnik, ne ha anche incaricato la somministrazione alla figlia. Carsten KoallQueste le parole del premier russo alla stampa del proprio Paese: “per la prima volta al mondo, è stato registrato un vaccino contro il nuovo Coronavirus. Una delle mie figlie è stata vaccinata. Ha preso parte alla sperimentazione. Dopo essere stata vaccinata ha avuto 38 di febbre, il giorno dopo leggermente più di 37, questo è tutto. Spero che avvenga una produzione di massa di questo medicinale nel prossimo ... Leggi su sportfair

