Coronavirus, la Russia annuncia vaccino. Putin: “Mia figlia lo ha testato” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – La corsa al vaccino sta diventando uno degli aspetti più virali del Coronavirus, tra annunci di scoperte, frenate e smentite. Oggi però Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus e che ad averlo testato è stata (tra gli altri) sua figlia. A quest’ultima sarebbe stata somministrata una dose, procurandole una leggere febbre sparita però in poco tempo. Come riportato da Russia Today, Putin ha fatto sapere che il vaccino sperimentato dall’Istituto Gamaleya di Mosca ha ricevuto il via libera da parte del ministero della Sanità. Putin sicuro ... Leggi su ilprimatonazionale

