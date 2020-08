Coronavirus, la Russia annuncia: “Registrato Sputnik, primo vaccino al mondo contro Covid-19”. Putin: “Mia figlia l’ha già preso” (Di martedì 11 agosto 2020) “Stamattina per la prima volta al mondo è stato registrato un vaccino contro la nuova infezione da Coronavirus“. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato così che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo farmaco contro il Covid, che a sua figlia è già stato somministrato. Si chiamerà Sputnik V per analogia con il lancio del primo satellite artificiale terrestre nel 1957. “Lo Sputnik-1 – si legge sul sito dedicato al vaccino – ha intensificato la ricerca spaziale in tutto il mondo. Il nuovo vaccino russo contro ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - Internazionale : • L'annuncio del vaccino contro il coronavirus in Russia • I venti milioni di casi nel mondo • Il ritorno a scuola… - repubblica : Coronavirus, l'annuncio di Putin: 'La Russia ha registrato il primo vaccino' - Noovyis : (Coronavirus, la Russia annuncia: “Registrato Sputnik, primo vaccino al mondo contro Covid-19”. Putin: “Mia figlia… - Piergiulio58 : Coronavirus Russia, il presidente Putin: registrato il primo vaccino. -