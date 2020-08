Coronavirus, la Russia annuncia: 'Registrato primo vaccino al mondo contro Covid-19'. Putin: 'Mia figlia l'ha già preso' (Di martedì 11 agosto 2020) La notizia è stata riportata da Russia Today . Sviluppato dall' Istituto Gamaleya di Mosca , ha ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino #coronavirus - RaiNews : La fase 3 dei test clinici è iniziata la settimana scorsa. Il vaccino secondo, quando annunciato dal presidente, sa… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: 'In #Russia il primo #vaccino efficace' L'annuncio di #Putin scuote il mondo: testato su mia figlia - viralvideovlogs : RT @orfakappa: #COVID19 - Putin annuncia che è pronto il vaccino russo. Frutto di innumerevoli test e sperimentazioni sui giornalisti. [#L… -