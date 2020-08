Coronavirus Italia, bollettino dell'11 agosto: 251.237 casi totali, 6 morti in 24 ore (Di martedì 11 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 251.237. Le vittime, in totale, sono 35.215, con 6 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 4). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 412 casi (ieri 259). I guariti, in totale, sono 202.461. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

