Coronavirus Italia: 412 nuovi contagi, 89 solo in Sicilia (Di martedì 11 agosto 2020) Una curva altalenante quella relativa ai nuovi casi contagio di Coronavirus, variabile di giorno in giorno. Se venerdì scorso i nuovi casi positivi di Covid-19, in 24 ore, avevano superato la soglia dei 500, lentamente in questi giorni si sta registrando una nuova decrescita con i dati di ieri fissati a quota 463 e quelli odierni scesi ancora a 412 casi. Il bollettino della Protezione Civile sull’evoluzione dell’epidemia in Italia con i dati aggiornati all’11 agosto. Coronavirus, Italia: il bollettino dell’11 agosto Diminuiscono di qualche decina i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore rispetto alla giornata di ieri: 412 i casi ... Leggi su thesocialpost

