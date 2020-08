Coronavirus: Israele sorpassa Cina per casi, 85.354 (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - TEL AVIV, 11 AGO - Con 632 nuovi malati è arrivato a 85.354 il numero dei casi in Israele che così sorpassa la Cina nel numero delle infezioni da inizio pandemia. In aumento anche le vittime ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Ori254 : RT @fattoquotidiano: IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille conta… - LIDAMUGNAI : RT @fattoquotidiano: IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille conta… - Fredericknapoli : RT @fattoquotidiano: IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille conta… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille conta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele Coronavirus: Israele, 83.540 casi e 606 vittime - Ultima Ora Agenzia ANSA La Russia annuncia il primo vaccino anti-coronavirus, Putin: "Testato su mia figlia"

La Russia ha annunciato di essere il primo Paese al mondo ad aver registrato un vaccino anti-coronavirus. «So che funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e ha superato tut ...

Coronavirus, in Germania altri 966 contagi in 24 ore. Israele supera la Cina per numero totale di infezioni. Trump: “Riaprire le scuole”

Il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato i 20 milioni, con un quarto del totale che è concentrato nei soli Stati Uniti che negli ultimi giorni hanno sfondato la quota dei 5 milioni, s ...

La Russia ha annunciato di essere il primo Paese al mondo ad aver registrato un vaccino anti-coronavirus. «So che funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e ha superato tut ...Il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato i 20 milioni, con un quarto del totale che è concentrato nei soli Stati Uniti che negli ultimi giorni hanno sfondato la quota dei 5 milioni, s ...