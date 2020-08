Coronavirus: Israele sorpassa Cina per casi, 85.354 (Di martedì 11 agosto 2020) TEL AVIV, 11 AGO - Con 632 nuovi malati è arrivato a 85.354 il numero dei casi in Israele che così sorpassa la Cina nel numero delle infezioni da inizio pandemia. In aumento anche le vittime correlate ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele Coronavirus, Israele supera la Cina per numero totale di casi: 85.354 Sky Tg24 Coronavirus: superati i 20 milioni di casi nel mondo, un quarto negli Stati Uniti

Il numero di persone contagiate dal coronavirus in tutto il mondo ha appena superato i 20 milioni: sono questi i risultati di un conteggio indipendente della Johns Hopkins University (USA), che riport ...

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 AGO - Con 632 nuovi malati è arrivato a 85.354 il numero dei casi in Israele che così sorpassa la Cina nel numero delle infezioni da inizio pandemia. In aumento anche le vitti ...

