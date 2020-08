Coronavirus, in Puglia obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta. L’ordinanza di Emiliano: “A casa per 14 giorni” (Di martedì 11 agosto 2020) A partire da mercoledì 12 agosto chi rienterà in Puglia da Grecia, Spagna e Malta dovrà rispettare l’obbligo di quarantena per 14 giorni. È quanto ha disposto il governatore Michele Emiliano con un’ordinanza dopo i “numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid19 dopo essere rientrati da questi Paesi” negli ultimi giorni, ad iniziare da una comitiva di giovani salentini. I pugliesi che faranno ritorno a casa avranno l’obbligo di isolamento fiduciario presso la propria abitazione per due settimane. “L’obbligo di quarantena di 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da ... Leggi su ilfattoquotidiano

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - micheleemiliano : #Coronavirus, sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani: l’obbligo di isolamento fiduciario di… - fanpage : In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” - rep_bari : Coronavirus, quarantena obbligatoria in Puglia per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta [aggiornamento delle 20:46] - rinoc99 : RT @micheleemiliano: #Coronavirus, sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani: l’obbligo di isolamento fiduciario di 14… -