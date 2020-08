Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino per l’11 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) La situazione dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia oggi 11 agosto secondo il bollettino della Regione: oggi 68 nuovi positivi e nessun nuovo decesso Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino per l’11 agosto Nel bollettino la Regione Lombardia specifica che tra i nuovi casi 9 sono debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologico. Sono stati effettuati però solo 4.537 tamponi, la metà rispetto a ieri quando i test erano 9.343, il totale complessivo è di 1.379.246. oggi sono guarite altre 72 persone, aumentano di 10 unità i ricoverati non in terapia intensiva ... Leggi su nextquotidiano

