Coronavirus, in Lombardia 68 nuovi positivi: nessun decesso, è il quarto giorno di fila (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus , il bollettino della Lombardia: aumentano i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale, +10 nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi ... Leggi su leggo

