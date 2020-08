Coronavirus in Italia oggi 11 agosto: il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 11 agosto 2020) Il numero dei contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati sull’epidemia della Protezione Civile: ci sono 412 nuovi contagiati, sei morti e 213 guariti. Il numero di tamponi è 40642 (ieri erano 26mila e i positivi ammontavano a 259). I ricoverati con sintomi arrivano a 801 mentre in terapia intensiva ci sono 49 persone. Le regioni a zero contagi sono Valle d’Aosta e Molise. Sempre secondo il bollettino in isolamento domiciliare ci sono 12711 persone (ieri erano 12543) mentre il totale degli attualmente positivi arriva a 13561 (ieri erano 13368). Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi nelle regioni, oggi in Lombardia ci sono 68 nuovi ... Leggi su nextquotidiano

