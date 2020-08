Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 11 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino dell’11 agosto In Italia l’attenzione è rivolta in particolar modo ai contagi di ritorno, quelli importati da persone di ritorno dalle vacanze o dai turisti che arrivano nel Paese. Sono 412 i contagi registrati in un giorno. Una risalita della curva dovuta alla presenza dei focolai e all’impennata dei casi in Sicilia. 71 i positivi, di questi 64 ... Leggi su newsmondo

