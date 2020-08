Coronavirus, in Italia 412 nuovi casi e altri 6 morti - Emilia-Romagna: obbligo test per rientri da Spagna-Grecia-Malta (Di martedì 11 agosto 2020) In Italia tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus : sono 412, per un totale da inizio emergenza di 251.237. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 decessi, che nel complesso arrivano a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Salgono i contagi in Italia, +412 in un giorno. Sono 6 le vittime. Due regioni a zero casi: Valle d'Aosta e Molise,… - Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - rtl1025 : ?? Frenano i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del… - Adriano48R : RT @Agenzia_Ansa: Salgono contagi in Italia, +412 in un giorno. 6 le vittime #Coronavirus #ANSA - 2014Monaco : RT @ivocamic: STATE FACENDO #CONTAGIARE MEZZA ITALIA #GOVERNO #VESCOVI #STAMPAdiREGIME #PROFESSIONISTIdell'ACCOGLIENZA Ci avete rotto i c… -