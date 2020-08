Coronavirus, in Italia 412 nuovi casi e 6 morti | Emilia-Romagna: obbligo test per rientri da Spagna-Grecia-Malta (Di martedì 11 agosto 2020) In Italia tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus : sono 412, per un totale da inizio emergenza di 251.237. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 6 decessi, che nel complesso arrivano a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, il bollettino: 412 nuovi casi (+153), 6 morti. Sicilia regione più colpita Il Messaggero Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 412 nuovi casi positivi e 6 ulteriori deceduti”

Salgono i contagi per Coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno secondo il bollettino odierno del Ministero della Salite, mentre ieri erano stati 259. Complessivamente sono ...

La proposta di Giorgia Meloni per aiutare i cittadini senza più reddito

Continua la polemica sul bonus da 600 euro ottenuto da alcuni deputati e consiglieri regionali durante l’emergenza coronavirus, con diversi esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione che in ...

