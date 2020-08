Coronavirus, in Emilia Romagna tampone per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia (Di martedì 11 agosto 2020) L’Emilia Romagna si appresta a varare nuove misure contro il Coronavirus. Per tutti coloro che faranno rientro da Spagna, Grecia, Malta e Croazia scatterà l'obbligo di segnalarsi immediatamente alla Asl di residenza e sottoporsi al tampone entro 24 ore dal rientro. Lo prevede un'ordinanza che il presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, si appresta a varare nelle prossime ore. (LA DIRETTA - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky

