Coronavirus, in Emilia-Romagna tampone per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta (Di martedì 11 agosto 2020) commenta Da mercoledì in Emilia-Romagna ci sarà l'obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze in Spagna, Grecia e Malta. Sarà necessario segnalarsi ai Dipartimenti di Sanità Pubblica ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Emilia-Romagna tampone per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta #coronavirus… - RegioneER : #Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi rientra da #Grecia, #Spagna e #Malta: domani ordinanza del presidente… - Agenzia_Ansa : In Emilia-Romagna obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta #Coronavirus… - panettos : RT @MoriMrc: “Coronavirus, in Emilia-Romagna tampone per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta”. La dittatura sanitaria è sempre più indec… - dileguossi : RT @MoriMrc: “Coronavirus, in Emilia-Romagna tampone per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta”. La dittatura sanitaria è sempre più indec… -