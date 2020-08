Coronavirus, il pugno duro delle regioni: quarantena per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nuove ordinanze delle regioni per il Coronavirus. quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta. ROMA – Nuove ordinanze delle regioni per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. Emilia-Romagna e Puglia hanno deciso di inserire il tampone e la quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta mentre De Luca ha inserito i test per tutte le persone che arrivano dall’estero. Un pugno duro per cercare di fermare rallentare la crescita dei contagi che si sta registrando in questa regione proprio per l’arrivo ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Coronavirus, il pugno duro delle regioni: quarantena per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta… - RobertoRosolen1 : RT @pbecchi: Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie. E ovviamente sarann… - papa_samuele : Gli statali si prostituiscono ( come Ruby) per un pugno di riso. L'ignoranza è peggio del debito - belle0373 : RT @pbecchi: Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie. E ovviamente sarann… - Jackill22 : RT @pbecchi: Indennità da 700 euro per testare il vaccino per il Coronavirus. Uomini e donne pagati per fare le cavie. E ovviamente sarann… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pugno Coronavirus, Paolo Becchi e l'annuncio del vaccino: "Un pugno di euro per fare le cavie" LiberoQuotidiano.it Coronavirus, il pugno duro delle regioni: quarantena per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta

Nuove ordinanze delle Regioni per il coronavirus. Quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta. ROMA – Nuove ordinanze delle Regioni per cercare di contrastare la diffusione del c ...

Coronavirus, in Sicilia 89 nuovi casi: 71 sono migranti. L'Isola prima per incremento di casi

17:35Virus, in Sicilia netto aumento dei contagi: 89 nuovi casi ma solo 5 a Palermo 17:35Il Palermo finalmente ha il suo allenatore: c'è un biennale per Boscaglia 17:35Coronavirus, in Sicilia 89 nuovi ...

Nuove ordinanze delle Regioni per il coronavirus. Quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta. ROMA – Nuove ordinanze delle Regioni per cercare di contrastare la diffusione del c ...17:35Virus, in Sicilia netto aumento dei contagi: 89 nuovi casi ma solo 5 a Palermo 17:35Il Palermo finalmente ha il suo allenatore: c'è un biennale per Boscaglia 17:35Coronavirus, in Sicilia 89 nuovi ...