Coronavirus, il premier francese Castex lancia l’allerta: “Andiamo nella cattiva direzione, rischio elevato”. Germania, altri 966 contagi in 24 ore (Di martedì 11 agosto 2020) Il Coronavirus è tornato ad affacciarsi in Ue e gli Stati del Vecchio Continente, tra i primi, dopo la Cina, ad essere travolti dalla pandemia, tentano di correre ai ripari per evitare una seconda ondata in autunno. In Germania, nelle ultime 24 ore si sono registrati 966 nuovi contagi, a fronte dei 436 di ieri e dopo giorni di allarmanti bollettini con oltre mille casi. Il totale dei contagi è ormai arrivato a 217.293, mentre sono 9.201 i decessi confermati. Anche in Romania, dopo il calo di ieri, è tornato a crescere il numero dei contagi: 1.215, con il totale dall’inizio della pandemia che è salito a 63.762. È duro il quadro disegnato dal primo ministro francese, Jean Castex, che prendendo la parola durante una visita a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : 'Capisco i giovani che hanno desiderio di #movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute… - clikservernet : Coronavirus, il premier francese Castex lancia l’allerta: “Andiamo nella cattiva direzione, rischio elevato”. Germa… - Noovyis : (Coronavirus, il premier francese Castex lancia l’allerta: “Andiamo nella cattiva direzione, rischio elevato”. Germ… - giuseppeargent3 : Coronavirus. Renzi-vaccini obbligatori. Non è bastata all'ex Premier la legge NAZIFASCISTA dei 10 vaccini obbl. che… - webmagazine24 : Conte parla del vaccino sul #Coronavirus: 'Non deve essere obbligatorio' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus premier Coronavirus, premier Francia: ampliare obbligo maschera in pubblico Yahoo Notizie Coronavirus, premier Francia: ampliare obbligo maschera in pubblico

Roma, 11 ago. (askanews) - Niente ferie per il premier francese Jean Castex, oggi al suo diciottesimo viaggio in giro per la Francia da quando si è insediato il 2 luglio. Nel primo giorno in cui a Mon ...

Il cugino di Lukaku la combina grossa: viola la quarantena e mette a rischio il campionato

Il difensore del Cetic Boli Bolingoli, cugino di Jordan e Romelu Lukaku ha violato i protocolli stabiliti dal governo per il contenimento dell’emergenza Coronavirus e ora le autorità statali pensano a ...

Roma, 11 ago. (askanews) - Niente ferie per il premier francese Jean Castex, oggi al suo diciottesimo viaggio in giro per la Francia da quando si è insediato il 2 luglio. Nel primo giorno in cui a Mon ...Il difensore del Cetic Boli Bolingoli, cugino di Jordan e Romelu Lukaku ha violato i protocolli stabiliti dal governo per il contenimento dell’emergenza Coronavirus e ora le autorità statali pensano a ...