Coronavirus, il piano del ministero della Salute per fronteggiare il possibile picco d'autunno (Di martedì 11 agosto 2020) In un documento quattro possibili scenari: situazione fuori controllo se l'indice di contagio supera significativamente 1,5 per almeno un mese di seguito. Checklist per valutare l'adeguatezza dei sistemi sanitari delle Regioni Leggi su repubblica

LaStampa : Ecco i farmaci e la terapie per bloccare il coronavirus - cronaca_news : Coronavirus, il piano del ministero della Salute per fronteggiare il possibile picco d'autunno… - Veg_Markuz : RT @Petartrzz: #Modena pian piano la versione di comodo dei 9 morti, tutti per overdose, comincia a scricchiolare. - RobbVabb : RT @Petartrzz: #Modena pian piano la versione di comodo dei 9 morti, tutti per overdose, comincia a scricchiolare. - postutente1 : RT @Petartrzz: #Modena pian piano la versione di comodo dei 9 morti, tutti per overdose, comincia a scricchiolare. -