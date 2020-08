Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Il test rapido ottimale ancora non c’è” (Di martedì 11 agosto 2020) “ancora non abbiamo uno strumento sicuramente efficace per lo screening rapido per la Covid. I test rapidi sono entrati nella pratica perché possono essere fatti in tempi estremamente brevi e perché permettono di avere un’informazione. Non sono l’optimum, perché dipendono dal momento in cui si ha l’infezione. Ma l’ottimo è nemico del buono e noi dobbiamo continuare a usare tutti gli strumenti a nostra disposizione”. Lo ha spiegato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, rispondendo su Sky a una domanda sulla possibilità di fare uno screening a tutte le persone che rientrano in Italia per evitare focolai di Covid 19. “I test rapidi di cui oggi disponiamo ... Leggi su meteoweb.eu

In migliaia si sono candidati per testare lo studio dello Spallanzani. Il direttore del centro: «E’ il grande cuore degli italiani» Una mobilitazione straordinaria, al di sopra di ogni aspettativa. È ...

