Coronavirus, il bollettino di oggi: crescono nuovi contagi e positivi (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus bollettino 11 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 412 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in netta crescita rispetto a ieri quando erano stati rilevati 259 casi. Tre le regioni a zero contagi oggi. Dall’inizio dell’emergenza sono 251.237 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.215. (segue dopo la foto) Sono 193 in più di ieri i positivi al Coronavirus. In totale i malati sono 13.561. Di questi 49 sono in terapia intensiva e 801 ricoverati con sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 ... Leggi su urbanpost

