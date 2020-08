Coronavirus, Emilia-Romagna: tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta (Di martedì 11 agosto 2020) In Emilia-Romagna, da domani, ci sarà l’obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta, ci si dovrà, infatti, segnalare immediatamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone andrà fatto entro le 24 ore dal rientro. Se l’esito sarà negativo, non scatteranno provvedimenti di quarantena. Lo prevede un’ordinanza che verra’ firmata domani dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

