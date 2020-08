Coronavirus e vacanze: oltre un milione di italiani sfida la pandemia! (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus: un indagine di Coldiretti/Ixè conferma che è in forte calo la percentuale di italiani in vacanza all’estero Coronavirus e vacanze. I dati del mese di luglio, e parte di questo agosto, confermano quanto accaduto nei mesi scorsi. Gli italiani hanno preferito in larga parte trascorrere un periodo di vacanza nel nostro paese. Reputando l’opzione … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Agenzia_Ansa : In Emilia-Romagna obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta #Coronavirus… - RegioneER : L'aggiornamento sui contagi da #Coronavirus in #EmiliaRomagna: 19 nuovi casi positivi al #COVID19 , di cui 6 asinto… - fanpage : Coronavirus. Nuove ordinanze in Puglia, Campania e Sardegna. - PaolinaPitty : RT @fanpage: Coronavirus. Nuove ordinanze in Puglia, Campania e Sardegna. - stefano19871756 : RT @fanpage: Coronavirus. Nuove ordinanze in Puglia, Campania e Sardegna. -