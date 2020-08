Coronavirus e vacanze, a Napoli positivi giovani di ritorno dall’estero (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Cresce, negli ultimi giorni, il numero dei contagi in Campania e aumentano i casi nei quali la positività al Coronavirus viene riscontrata in persone che tornano dall’estero dopo le vacanze. È quello che è accaduto a un gruppo di giovani napoletani, tornati dalla Grecia. Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ sei ragazzi di ritorno da Corfù sono risultati positivi al tampone all’ospedale Cotugno di Napoli: solo uno ha febbre, gli altri sono tutti asintomatici. Si attende ora l’esito del test per altri 40 viaggiatori di rientro da Corfù e residenti tra le province di Napoli e di Roma. Nuovi casi ... Leggi su anteprima24

