Coronavirus e migranti: in arrivo nave per la quarantena in Calabria, “il nostro grido d’allarme ha trovato risposta” (Di martedì 11 agosto 2020) La conferma è arrivata via PEC dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dall’Interno, Michele di Bari: “L’impresa Grandi Navi Veloci si è aggiudicata il servizio di noleggio di unità navali per l’assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo e, entro 24 ore da ieri, dovrà condurre la motonave “GNV Aurelia” nel porto di Gioia Tauro“. Il presidente Santelli, dopo i primi migranti sbarcati in Calabria, aveva richiesto con determinazione al Governo una nave per la quarantena dei soggetti positivi al Covid-19. “Il nostro grido ... Leggi su meteoweb.eu

Un migrante tunisino, ospite del centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) insieme con altri 11 compagni, da ieri si è allontanato dalla struttura facendo perdere le sue tracce. A dare l ...

Catanzaro - La conferma è arrivata via PEC dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dall'Interno, Michele di Bari: “l’impresa Grandi Navi Veloci si è aggiudicata ...

