Coronavirus, da Ibiza a Malta: la mappa delle ferie a rischio (Di martedì 11 agosto 2020) Contagi in crescita, Bruxelles chiede agli Stati membri di prendere decisioni coordinate sulla chiusura delle frontiere. Un terzo dei nuovi focolai in Italia è dovuto ai turisti che rientrano. L'... Leggi su quotidiano

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Lazio: 2 nuovi casi rientro da Ibiza e altri 5 positivi #lazio - Notiziedi_it : Coronavirus, a Roma positivi otto ragazzi rientrati da Malta e una persona di ritorno da Ibiza dopo vacanze. Rieti,… - ClementeUol : Coronavirus, a Roma altri 4 casi ritorno da Ibiza e Malta. Contagiate maestre e suore in un centro estivo a Rieti… - paolorm2012 : Coronavirus, a Roma altri 4 casi ritorno da Ibiza e Malta. Contagiate maestre e suore in un centro estivo a Rieti… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, a Roma altri 4 casi ritorno da Ibiza e Malta: Coronavirus,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ibiza

Più che dimezzati i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, rispetto a domenica 9 agosto: oggi sono 31 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico), mentre ieri erano 71 e sabato ...ROMA Corfù in Grecia, Pag in Croazia, Malta: la mappa delle vacanze dei ragazzi che, a centinaia, sono tornati in Italia con il coronavirus è sorprendentemente sovrapponibile con quella delle nuove me ...