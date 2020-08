Coronavirus: da Berlino dubbi sull’efficacia e sulla sicurezza del vaccino russo (Di martedì 11 agosto 2020) Il ministro della salute tedesco esprime dubbi sulla “qualità, l’efficacia e l’assenza di rischio” del vaccino russo: lo ha reso noto una portavoce del ministero alla Redaktionsnetzwerk Deutschland. “L’autorizzazione di un vaccino in Europa richiede sufficienti conoscenze di test clinici per provare l’efficacia e l’assenza di rischio oltre alla prova della qualità farmaceutica” ha continuato la portavoce del dicastero della Salute. Il presidente dell’associazione federale medica tedesca, da parte sua, ha duramente criticato l’autorizzazione al vaccino per il Coronavirus in Russia. “La registrazione di un vaccino senza la terza serie decisiva di test la considero ... Leggi su meteoweb.eu

