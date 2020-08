Coronavirus, continuano a salire contagiati e vittime. Ricciardi: “In Italia situazione di allarme però controllata” (Di martedì 11 agosto 2020) Cresce ancora il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia rispetto a ieri. Oggi i nuovi positivi sono 412 (ieri erano 259) a fronte di oltre 40mila tamponi. I morti, nelle ultime 24 ore, sono sei (ieri, 4). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ci sono poi 801 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali Italiani, 49 sono in terapia intensiva mentre 12.711 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia 13.561 persone. Per il quarto giorno consecutivo in Lombardia non si registrano decessi, mentre i nuovi casi positivi sono 68, di cui 9 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico. Solo 2 le regioni senza nuovi casi - Valle d'Aosta e Molise - mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e ... Leggi su ilfogliettone

