Coronavirus, brevettato in Italia il primo filtro al mondo in grado di uccidere Sars-Cov-2 al chiuso (Di martedì 11 agosto 2020) Sanificazione dell’aria e Covid-19: un’associazione fatta spesso negli ultimi mesi, tra la ricerca di norme adatte alla sicurezza di locali e attività commerciali e le ipotesi scientifiche sui climatizzatori, possibili facilitatori di contagi. Il dibattito continua, così come le ricerche in merito: una fra tutte, quella annunciata dalla start up Italiana Nanohub. Un filtro, il primo al mondo, per i sistemi di trattamento di aria indoor in grado di inattivare il Sars-COV-2. È un brevetto tutto Italiano, testato nel laboratorio della dottoressa Elisa De Vincenzi, capo dell’Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il team di Nanohub che ha lavorato al filtro ... Leggi su open.online

