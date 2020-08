Coronavirus – Aumentano i contagi in Italia, la Sicilia è la più colpita: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di martedì 11 agosto 2020) Prendendo atto dei dati pubblicati dalla Protezione Civile si apprende che nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 213 guariti e 412 nuovi casi su 40.642 tamponi. Nella giornata odierna è risultato positivo l’1,01% dei test effettuati, trend in continuo aumento rispetto alle scorse settimane. Preoccupa l’aumento dei ricoveri in tutti i reparti. La Regione con il più alto numero di casi è la Sicilia con ben 89 nuovi positivi, di cui 71 immigrati. Poi Lombardia con 68 e Veneto con 65. Le uniche regioni senza nuovi casi positivi sono Molise e Valle d’Aosta. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 251.237 casi totali 35.215 morti 202.461 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 13.561, così ... Leggi su sportfair

Lo ha preannunciato il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, al sindaco Roberto Ammatuna, preoccupato per l'aumento dei casi di Covid-19 tra i migranti ospiti nella struttura, che sono saliti a 73. I ...