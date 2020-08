Coronavirus, attenzione alta in Sicilia: 73 migranti positivi a Pozzallo, arriva l’esercito (Di martedì 11 agosto 2020) A Pozzallo nel Ragusano, dove negli ultimi tre giorni si sono registrate due fughe dall’hotspot con una cinquantina di migranti che hanno fatto perdere le proprie tracce, lunedì arriveranno i militari dell’esercito. “Qualche minuto fa mi ha chiamato il prefetto Filippina Cocuzza che sta seguendo con grande attenzione la vicenda e mi ha confermato il loro arrivo a presidio del territorio e dell’hotspot”, dice all’Adnkronos il sindaco Roberto Ammatuna. Nella cittadina del Ragusano da sempre in prima fila sul fronte dell’accoglienza la comunità è adesso preoccupata. “Tra i miei concittadino c’è timore, un sentimento che rischia di trasformarsi in intolleranza, un sentimento che qui non c’è mai stato”. A esasperare gli animi sono le ... Leggi su meteoweb.eu

È l’inchiesta della Corte dei conti sui finanziamenti alla sanità privata durante il coronavirus, frutto di un accordo di ... Parole, nero su bianco, che attirano l’attenzione dei pm contabili. Si è ...

Rocca di Papa, 9 migranti positivi nel Centro Accoglienza: isolata la struttura

Rocca di Papa, isolato Centro Accoglienza Mondo Migliore, l'ordinanza della vice sindaca Cimino, è stata firmata stanotte per i diversi casi di covdi19, comunicati dalla Asl Roma 6 . Il Cas sulla via ...

